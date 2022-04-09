ضبط أسلحة ومتهمين بجرائم قتل ونهب في جنوب كردفان





أعلن قائد الفرقة (14) مشاة بولاية جنوب كردفان اللواء الركن خلف الله عبد الله إدريس، أنهم تمكنوا من القبض على متهمين من مرتكبي جرائم القتل والنهب والسرقات وبحوزتهم معروضات مختلفة.

وضبطت السلطات الأمنية بولاية جنوب كردفان اليوم، كميات من الأسلحة والذخائر والمواتر بحوزة عدد من المتهمين، دونت في مواجهتهم بلاغات بمحاضر الشرطة تحت المواد المختلفة.

وقال خلف الله طبقا لـ(سونا)، إن العملية تمت بمنطقة البخس بمحلية الريف الشرقي التابعة للولاية وفق معلومات توافرت لدى الأجهزة، وعلى إثرها تحركت القوات المشتركة ونفذت المهمة باحترافية عالية.

وأعلن الاستمرارية في الحملات التفتيشية ومطاردة المجرمين على مستوى محليات الولاية والقبض على كل الفارين والهاربين ومرتكبي جرائم القتل والنهب والسرقات حتى ينعم المواطن بالامن والطمأنينة.

وطمأن إدريس، مواطني الولاية بجاهزية القوات المشتركة واستعدادها لتنفيذ المهام في المدن والقرى والطرقات للقضاء على كافة أشكال التفلتات الأمنية والظواهر السالبة بالولاية.

صحيفة الصيحة