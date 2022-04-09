برمة ناصر:نسعى مع الاتحادي الديمقراطي لتحقيق وفاق وطني شامل





أكد رئيس حزب الامة المكلف فضل الله برمة ناصر ان مسئولية الحزب تقتضى ان تفتح المجال لكل أبناء الوطن لمعالجة الازمة السودانية وان المسيرة هي مسيرة الشعب السوداني مشيرا الى ضرورة معالجة كافة القضايا الوطنية.

وتطرق ناصر في برنامج حوار البناء الوطني بتلفزيون السودان مساء اليوم الى دور الحزبين (الامة القومي والاتحادي الديمقراطي) وقال “هنال تنسيق مشترك يتضمن نظرة مستقبلية في توحيد الجميع الى وفاق وطني شامل”.

وجدد رئيس حزب الامة المكلف التاكيد على ان لا خروج من هذه الازمة التى يمر بها السودان الا بالوفاق الوطنى .

واوضح ان خارطة الطريق التى تقدم بها الحزب وضعت على اسس سليمة راعت كل ثوابت الماضي ووقائع الحاضر، كما تطرقت للوضع الراهن للازمة التى يمر بها السودان.

من جانبة قال الاستاذ عمر حامد ناصر مسئول الاعلام والناطق الرسمى للحزب الاتحادي الديمقراطى ان المسئولية التي تقع على عاتق الحزبين كبيرة لمواجهة تحديات الوضع الراهن، لافتا الى ان التنسيق المشترك بين الحزبين يدعم الطرح الديمقراطي لكل الاحزاب السياسية والامة السودانية بهدف الوصول الى الوفاق الوطنى وايجاد المعالجات الناجعة لمسار الانتقال الديمقراطي.

وكالة سونا