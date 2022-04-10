وختام الحكاية هو أن أخطر من يتحرك الآن هو جهاز المخابرات





قال كل شيء

وأبوهاجة أمس الأول يقول : – السودان يتحول

والشهرين الماضيين نقول ….

السودان يتحول

و المحكمة أمس الأول و بإطلاق سراح قادة الوطني تقول بالقانون

: – السودان يتحول

و ما يميِّز التحول هو أن التحول هذا ليس شيئاً تراه العقول و الظنون …. ما يميز التحول هذا هو أنه شيء تراه العيون

……..

و العيون تتحدَّث في المواقع

و المواقع تجد أن

: – في الرابع من رمضان قحت و الشيوعي يصاب بصاعقة الحشد الهائل في إفطار الإسلاميين

السادس من أبريل الشيوعي يصاب بصاعقة الفشل الكامل للموكب الذي جعله يحمل كل ما عنده

…… و السادس من أبريل الشيوعي يصاب بصاعقة إطلاق المحكمة لقادة الوطني

و ما يجعل للأمر معنى هو أن الأحداث التي تمر فوق جسم الشيوعي مثل عجلات القطار كلها أحداث لا تتعامل مع الإستنتاج و الظنون ….. الأحداث هذه التي تتدفق تتعامل كلها مع العيون … فهي أحداث تراها العيون …

و التحول يتدافع

و الشهر الماضي نُحدِّث هنا أن قادة المؤتمر الوطني لن يكون واحد منهم قائداً في المرحلة القادمة …

المرحلة التي تتعامل مع سودان جديد و مع عالم جديد

و الدول التي تعود إلى التعامل ( السعودية مصر أمريكا ) كلها تتعامل بأسلوب جديد مع سودان جديد

و الأحزاب … الأسبوع ذاته … تتحدَّث و تقوم بمقاربات لبعضها

( و الأحزاب و لأنه لا هي تستطيع أن تقول …. أنا و بس …. و لا هي تستطيع الإخلاص للسودان فقط …

الأحزاب هذه تتعامل بأسلوب الفتاة تلك

فالفتاة في الحكاية تخاطب الله سبحانه و تقول له

: – اللَّهم أنا لا أسألك شيئا لنفسي و لكني أسالك أن تسعد أمي بأن ترسل عريساً لبنتها الوحيدة

الأحزاب هي هذه

و الوطني هو هذا

و الشيوعي الذي يفتقر لذكاء الأحزاب و يفتقر لنقاء الوطني يعمل بصورة مؤلمة

فالأعضاء في الشيوعي حين يتخوّفون من فشل السادس من أبريل يجدون قادة الحزب يؤكدون لهم النجاح الكامل

و شعور عضوية الشيوعي بالفشل … و إنهيار الحزب … كان هو ما يقود الحزب في الشهور الماضية

و إلى درجة أن أعضاء بارزين كانوا يتصرفون بغرابة

ففي الشهر الماضي ندوة الحزب في الحارة الثامنة تفشل لأن ( مهمين ) إختفوا

و مسيرة بعدها تفشل / كان يفترض أن تبدأ من عمارة الذهب / تفشل لأن مهمين أختفوا

و مسيرة السادس من أبريل تفشل لأن مهمين إختفوا

و الآن الحزب يهرب من الحزب ..

……….

كل شيء الآن إذن ما يفعله ليس هو أن الشيء يقع …

كل شيء ما يفعله الآن هو أنه يظهر بحيث يخاطب العيون

و كل شيء يتجاوز الرأي إلى الخبر

فالعميد أبوهاجة يقول إن كل شيء يتحول لأنه من موقعه … مدير مكتب البرهان … يرى كل الأحداث أمامه

و من الجانب الآخر عرمان و منذ أيام يتجاری بين مكاتب القادة و يطلب (أي حاجة … و لو وكالة وزارة ) لأنه مع الآخرين يرى ما يحدث و أن السودان يتحول

و ختام الحكاية هو أن أخطر من يتحرك الآن هو جهاز المخابرات

جهاز المخابرات الذي يطلق ألف و أربعمائة جهاز في الخرطوم … كان أمس يستضيف فتاة معينة

و حوار …. : –

أنتي سلَّمتي مندوبة فولكلر أوراق و فلاش ؟

قالت : : .. لا …

و بعد ثواني كانت الفتاة تنظر إلى شكلها الجميل و هي وسط المظاهرة ( تعصر ) لمندوبة فولكلر كل هذا …

و أطلقوها فالجهاز الآن يستعد لصيد الحيتان و ليس …. الصير …

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

السبت/٩/ إبريل/٢٠٢٢

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