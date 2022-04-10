موسكو تطالب “غوغل” برفع الحظر عن حساب قناة “الدوما”





طالبت وكالة الرقابة الروسية “روسكومنادزور”، السبت، شركة “غوغل” برفع الحظر عن قناة “DumaTV” على منصة “يوتيوب”.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الرسمي، إنها “طلبت من شركة غوغل الأمريكية المالكة لخدمة يوتيوب إعادة الوصول فورا إلى قناة DumaTV الحكومية، وشرح سبب فرض مثل هذه القيود”.

واعتبر البيان، أن “قرار غوغل يمنع النشر الحر للمعلومات وحرية الوصول إليها”.

وتعد قناة “DumaTV” شركة إعلامية مستقلة وغير ربحية، مكرسة بالكامل لتغطية أعمال مجلس النواب الروسي.

وبحسب القناة، فإنها تلقت إخطاراً من غوغل، جاء فيه أن قرار “حجب القناة نهائيا يأتي بالتوافق مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا”.

وفي مارس/آذار الماضي، قرر موقع يوتيوب حظر وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة، مثل “روسيا اليوم” و”سبوتنيك”، بينما منعت “غوغل” تنزيل تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها.

العربية نت