شاهد بالفيديو.. فتيات وسيدات سودانيات مقيمات بفرنسا يقدمن فاصل من الرقص المثير خلال حفل للفنان محمد بشير ومتابعون: (انتو مهججين كدة قايلين نفسكم في جنوب الحزام)





نشرت صفحات للفنان السوداني الشاب محمد بشير الجزء الثاني من حفلاته التي أقامها بعدد من المدن الفرنسية لأبناء الجالية السودانية قبل أيام من شهر رمضان المبارك.

وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين من الصفحات الناشرة لجزء من الحفل, فقد أظهر التصوير تفاعل النساء السودانيات مع أغاني الفنان الملقب بالدولي.

حيث قدمن الفتيات والسيدات فاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالمثير, حيث تمايلن بأجسامهن مع أغنية الفنان التي اشتهر بها (الجدي).

محررة موقع النيلين رصدت التعليقات المصاحبة للفيديو, حيث لم تخلو التعليقات من السخرية والانتقادات, وقد كتب أحدهم معلقاً (انتو مهججين كدة قايلين نفسكم في جنوب الحزام..انتو في فرنسا واحدة من أرقى الدول الأروبية).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين