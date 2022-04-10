شاهد بالفيديو.. تسريب الفيديو كليب السوداني الذي أثار ضجة غير مسبوقة..الفنان والمودل يتماسكان ويتبادلان الأحضان الرومانسية في الشارع العام





قامت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان بتسريب جزء من الفيديو كليب الذي أثار ضجة غير مسبوقة على مواقع التواصل عقب ظهور البرومو الأول له.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الكليب الذي يحمل اسم (قلوبنا مشتاقة) هو للفنان الصاعد ضياء الدين والذي رافقته خلاله في التصوير فتاة مودل.

الفيديو كليب أظهر مقاطع مثيرة للجدل مثل تماسك الفنان والمودل أثناء سيرهما في أحد الشواطئ, كما ظهرا في لقطة أكثر جراءة وهما يتبادلان الأحضان الرومانسية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجوماً قاسياً على الفنان, وهاجموا الفتاة بشكل أقوى حيث كتبت لها إحدى المتابعات وفقاً لما قرأت محررة موقع النيلين: (نفسي أعرف حتقابلي أهلك كيف تاني؟ وبتعايني ليهم بياتو عين تاني؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين