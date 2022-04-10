شاهد بالفيديو.. رجال ونساء في إحدى القرى السودانية يقدمون فاصل من الرقص على أنغام (حمام بربر السمحة تتجرجر) ويفجرون أقوى نقاش على مواقع التواصل





انفجرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالنقاشات وذلك بسبب ظهور مقطع فيديو لرجال ونساء يتبادلون الرقصات في ما بينهما على أنغام أغنية يقول في مقطعها الفنان (حمام بربر السمحة تتجرجر).

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد بدأ النقاش خلال مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات المتخصصة في نشر مقاطع لأغاني سودانية.

حيث سخر المعلقين الأوئل في الفيديو من اختلاط الرجال والنساء والرقص بطريقة غريبة من نوعها على أنغام الأغنية التي لم يسمع بها الكثير من الناس.

وبعد لحظات من كتابة الساخرون لتعليقاتهم ظهرت فئة من المعلقين تصف الأمر بأنه تراث سوداني قديم, وكتبوا رداً على التعليقات الساخرة: (الشخص قبل يسخر وينتقد مفروض يراجع تراث بلده في الأول.).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين