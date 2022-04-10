محامية تنصح النساء بعدم الزواج من رجال يعملون في هذه المهن





قدّمت محامية شابة نصائح للنساء اللواتي يبحثن عن شريك مدى الحياة، بعدم الاقتران برجال يعملون في خمس مهن، حتى لا يواجهن مستقبلًا مشكلات في حياتهن الزوجية قد تؤدي إلى الطلاق.

ونشرت المحامية، المعروفة على موقع ”تيك توك“ باسم jettiegirl28، مقطع فيديو على صفحتها الشخصية تحذر فيه النساء من الزواج من ”رجال الإطفاء وضباط الشرطة والعسكريين والجراحين والطيارين“، وفق موقع ”هوني ناين“ الإلكتروني.

وقالت المحامية، في مقطع الفيديو، إنها استندت في رأيها إلى نتائج دراسة إحصائية حصلت عليها عندما بدأت في ممارسة المهنة قبل 13 عامًا، متخصصة في قانون الأسرة.

وكانت الدراسة تتناول أبرز المهن التي يمارسها الرجال، والتي تعد سببًا رئيسيًا لوقوع الطلاق في حياتهم الزوجية.

وأضافت: ”اعتقدت في البداية أن هذا الإحصاء غير دقيق، ولكن على مدار مسيرتي المهنية، خضت في أصعب قضايا الأسرة، التي كانت ترتبط الكثير منها بشكل صادم برجال يعملون في هذه المهن الخمس“.

وأشارت إلى أن تلك الإحصاءات أظهرت أن الرجال في هذه المهن الخمس يشتركون في صفات واحدة، هي: النرجسية والتحكم بالآخرين، وذلك أكثر من غيرهم من الرجال الذين يعملون في مهن أخرى.

ورأت المحامية أن سبب امتلاك الرجال الذين يعملون في تلك المهن الخمس هذه الصفات، يعود إلى الأدوار الوظيفية المكلفين بأدائها، والتي تجعلهم يشعرون بأنهم ”آلهة في مهنتهم“.

وزعمت أن هذه الوظائف ”تمنح الرجال شعورًا بالأهمية، ما يجعلهم أكثر تسببًا بإحداث مشكلات في حياتهم الزوجية“.

وحقق الفيديو تفاعلًا واسعًا عند تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حاصدًا عبر الصفحة الشخصية للمحامية على منصة ”تيك توك“ أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة.

كما نال الفيديو آلاف التعليقات، والتي تتفق معظمها مع نصيحة المحامية الموجهة إلى النساء لتحقيق زواج ناجح.

وكتبت إحدى المتفاعلات مع الفيديو قائلة: ”كل صديقاتي اللواتي واعدن طيارين كن مخدوعات“.

وأكدت مستخدمة ثانية صحة رأي المحامية، قائلة: ”إنها تطلقت من جراح“.

بينما علقت متفاعلة ثالثة بأن زوجها مدرس، وهو يعمل كل شيء بشكل منظم، كما يساعدها في رعاية الأطفال.

إرم نيوز