زيادة 200% على أجور عُمّال الشحن والتفريغ





ترأس والي البحر الأحمر بالإنابة فتح الله الحاج أحمد، الاجتماع المُشترك بقاعة مجلس الوزراء ببورتسودان بحضور عُمّال الشحن والتفريغ ومكتب العمل، وأصحاب المصلحة، ووكلاء البواخر والجهات المعنية.

وأوضح الوالي بالإنابة فتح الله الحاج ان الاجتماع المشترك ناقش قضية الأجور وأوضاع عُمّال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر، بجانب النظر لقضية زيادة الأجور كقضية محورية وتأثيرها على العُمّال والعمل.

وخلص الاجتماع باتفاق الطرفين على زيارة أجور عُمّال الشحن والتفريغ بنسبة 200%.

وكان والي ولاية البحر الأحمر، علي عبد الله أدروب، سبق وأن التزم خلال مُخاطبته لعُمّال الشحن والتفريغ بالنظر لقضية الأجور بعين الاعتبار، مُؤكِّداً استمرار مجهوداته من أجل تحقيق الرضاء الوظيفي والمجتمعي.

صحيفة الصيحة