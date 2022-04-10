الشيوعي: تكوين جبهة المعارضة يجب ان لا يكون بهدف الصعود للسلطة





شدد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار على ضرورة أن لا تكون الجبهة المعارضة للانقلاب وسيلة من أجل الصعود للسلطة وتناسي أهداف الثورة وطموحات الجماهير بتحقيق السلطة المدنية الكاملة. ونبه كرار إلى أهمية وجود برنامج موحد ومتفق عليه عقب سقوط الإنقلاب وان لا يكون التركيز على اسقاط النظام وحده.

وحذر كرار في تصريح لـ”الجريدة” من مغبة العودة لبرنامج الحكومة الانتقالية الذي كانت تعمل به طوال عامين، وقطع بأن ذلك لن يؤدي إلى شئ، وطالب بأن لا تكون الوحدة في إطار العودة للشراكة مع المكون العسكري والعودة إلى ذات الاخطاء السابقة وأعلن عن رفضهم لأي خطوة كهذه لأنها ستقود إلى الوقوع في ذات الاخطاء الماضية. وتساءل كرار عن من هي تلك الجبهة العريضة وماهي القوى التي يجب ان تكون جزء منها؟ و ختم كرار حديثه لـ”الجريدة” بأن الأولوية يجب ان تكون لإسقاط الإنقلاب العسكري ومراجعة اخطاء الماضي وأعتبر ان أي خطوات دون ذلك لن تقود إلى تحقيق الجبهة المعارضة للانقلاب.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الصيحة