هيئة الطب العدلي تستنجد بالسيادي لحل أزمة تراكم الجثث





أطلقت هيئة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة بولاية الخرطوم مناشدة عاجلة لكل من المجلس السيادي ووزارة العدل دعت فيها لإصدار قرار فوري لتسريع وتيرة تشريح العشرات من الجثث المتراكمة في بعض المشارح.

وطالبت الهيئة خلال برنامج صباح رمضان الذي بثته فضائية الخرطوم أمس يضرورة استقرار التيار الكهربائي بالمشارح مشددة على أهمية إكرام الموتى بدفنهم، وحذرت في ذات الوقت من آثار كارثية قد تنجم عن تأخير دفن الجثث مجهولة الهوية.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي