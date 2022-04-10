تعديل في جداول الامتحانات النهائية للأساس بالخرطوم





أصدر المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قريب الله محمد أحمد، قرارات بتعديل جداول امتحانات الفترة النهائية لمرحلة الأساس بأن يكون يومي 17(عيد الطوائف الغربية) و24 (عيد الطوائف الشرقية ) خارج الجدول (عطلة بجميع المدارس) .

وبحسب (الاحداث نيوز) تم تعديل تاريخ وزمن امتحان الجغرافيا للصف السادس ليكون الثلاثاء 26 أبريل عند العاشرة والنصف صباحا عقب امتحان تكنولوجيا الاتصالات.

صحيفة الصيحة