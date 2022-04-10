اسحق: قحت فعلت ما فعلت بالإسلاميين تجاوزاً لكل قانون





ناس

أستاذ .. بإختصار عيونك وسمعك والأخبار كلها ولسنوات تجد أن من يقود / وهو في السلطة وهو خارج السلطة هو الإسلاميون …

و للأعوام الثلاثة الأخيرة الإسلاميون قادوا أنفسهم دون سلطة … و دون قيادة

و الإسلاميون يحسبون كل شيء … بدقة

فهم …/ الإسلاميين يرفضون الإفراج عنهم … و يصرُّون على إنتظار حكم المحكمة لأن الإسلاميين يعرفون أن (إفراج) تعني عند الناس صفقة عقدت … و تنازلات

و الإسلاميون … الذين يجيدون ترتيب خطواتهم … و الذين كانوا بالفعل قد توصلوا إلى إعتزال القيادة الحالية … يعلمون أن التجديد هذا يجب أن يكون خالصاً يأتي من داخل الحزب …

……….

و غندور يقول : – عفونا …

لكن قاعدة الحزب تقول

: – لو أن قحت إعتقلت الإسلاميين بالقانون لكان مفهوماً أن البراءة هي نهاية الأمر … لكن ( قالت القاعدة ) قحت فعلت ما فعلت بالإسلاميين تجاوزاً لكل قانون …. و ما قامت به قحت يتميَّز بكل تعريف الجريمة الممتدة … و الجريمة شيء لا يمكن لضحيتها ” أن تمسح وجهها بعد عامين من الأذي الحقود و تقول عفونا …

قاعدة الإسلاميين تتَّجه الآن إلى القضاء …

و الإسلاميون … يصافحون الأحزاب باليمنی … لكن اليد اليسرى تبقى خلف الظهر … تتحسب لما إعتادت عليه من الأحزاب

…………

و لعامين و دون قيادة الإسلاميون يجعلون كل شيء يتَّجه إلى الإنتخابات

و الإنتخابات نوع من السلوك الذي يجعل الشعب يأتي بالشخصيات النظيفة

النظيفة … في عالم الدين و المجتمع و معرفة الزمان و النظيفة في عالم الإقتصاد

و الجيش و البرهان هم الذين أعادوا الشخصيات النظيفة هذه

( و الإسلاميون كان دورهم في التغيير هو أنهم جعلوا البرهان يشعر بضرورة هذا )

و الآن …. ما يسبق الإصلاح العام …. الإنتخابات … هو إصلاح الإقتصاد

و الأسلوب الذي يتم به الإصلاح هذا توجزه صورة طريفة … تحدث خارج السودان

و الصورة هذه ما يأتي بها هو أن بنك السودان تبلغ مدخراته من الذهب أمس ما يتجاوز الأطنان التسعة

و الأطنان التسعة و المليارات الدولارية الأخيرة ما يجعلها ( تسند القلب هو المدير الجديد لبنك السودان )

و في دولة أفريقية الدولة هناك تضع قانونا هو الأغرب

فالقانون هناك يلزم أن يكون من يدخل خزانة الذهب هو المدير فقط

و أن يكون المدير عريان ملط في دخوله و خروجه

و ممتع أن رئيس الدولة هناك حين يضطر لتعيين رئيس البنك من حزب منافس يختار من الحزب المنافس …. إمرأة …

و على كيفها …. تقبل مع الملط أو ترفض

و مدير بنك السودان و لله الحمد و الذي هو من أعلام التعافي الذي يحدث الآن .. المدير عندنا لا القانون هذا عنده و لا هو يبالي حتى لو كان هناك قانون مثل هذا ..

السودان يتعافى لأن السودان الآن ما فيه هو

قانون حقيقي له شخصية و له وزن

و السودان يتعافى لأن السودان الآن له جيش حقيقي .. بينما من أرادوا نقضه و طرده لا يستطيعون الآن لقاء ضباط الدرجات الوسيطة

و السودان يتعافى الآن لأن الشعب الذي ذاق من الثعبان ما ذاق يتجمع الأن خلف الإسلام بكل درجات الظلال فيه .

…..

لكن ما يبقي غريباً هو أن لجان قحت ما زالت هي من يأمر و ينهي

و ما يبقى / غير غريب / هو أن الأسعار صعد الدولار أم هبط لا تزال هي هي

بالمناسبة سمعنا أن هناك شيء إسمه الولاية

و شيء إسمه المحلية

و حين نعجز عن وجود أثر لهما في الأسواق و نسأل عن التخصص للولاية و للمحلية يقال لنا إن

الولاية و المحلية تخصص كل منهما هو الإجابة على إسئلة مثل

هل يجب على بوتين الإنسحاب من كييف …. و هل الحوت الأزرق هو أزرق … أم فيها قولان

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الأحد/١٠/إبريل/٢٠٢٢