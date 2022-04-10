ملتقى ولاة دارفور يعقد اليوم





وصل حاضرة ولاية وسط دارفور زالنجي ولاة ولايات دارفور الأربعة للمشاركة في ملتقي ولاة ولايات دارفور الخمس والذي يعقد اليوم بولاية وسط دارفور بمشاركة الولاة وحكومة الإقليم بقيادة حاكم الإقليم مني أركو مناوي .

وكان في إستقبالهم والي ولاية وسط دارفور سعد آدم بابكر و يهدف الملتقى الى طرح قضايا الأمن بين الولايات والجوانب الإقتصادية، بالاضافة إلى علاقة الولاة بحاكم الإقليم وكيفية التعاون والتنسيق فيما بينهم.

ويذكر أن آخر ملتقى للولاة عقد بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور في ديسمبر الماضي، و ناقش قضية الإدارة الأهلية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتمكينها حتي تضطلع بدورها كاملا .

وكالة سونا