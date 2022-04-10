أمن الخرطوم:جميع الكباري مفتوحة غدا الاثنين أمام حركة المرور





أكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم بأن جميع الكباري النيلية ستظل مفتوحة يوم غد الاثنين الموافق ١١ أبريل الجاري، فيما طالبت بضرورة الالتزام بالسلمية في المواكب وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين تفادياً لوقوع أعمال تخريب وإصابات.

وجددت اللجنة توجيهاتها باستمرار حملات القوات المشتركة تجاه المركبات غير المقننة والتي تشمل السيارات والركشات والمواتر وكافة الظواهر السالبة، ومن المتوقع صدور قرارات بشأن قيادة المواتر.

ودعت اللجنة المواطنين إلى تبليغ مراكز الشرطة عن أي مظاهر سالبة أو مركبات غير مقننة حفاظا على أمن وسلامة المواطن.

كما إنها ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها .

وعليه، تهيب اللجنة بالمواطنين الكرام بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والإبتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

واوضحت اللجنة أن منطقة وسط الخرطوم من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً غير مسموح بالتجمعات فيها.

وكالة سونا