شاهد بالصور: إطلالة متميزة ونيولوك من طراز أخر لعصفورة الثورة السودانية يدهش متابعيها





حصدت المطربة الشابة وعصفورة الثورة السودانية إنصاف فتحي عدد من اللايكات عقب نشر مجموعة من الصور بصفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك”.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد نالت انصاف فتحي إعجاب متابعها وجمهورها بالنيولوك الذي أطلت به من خلال برنامج أغاني وأغاني ولفت إنتباه متابعيها الذين منحوها لقب عصفورة الثورة السودانية.

عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ذكرو بأن إنصاف تعتبر من أكثر الفنانات جمالاً بطبيعتها التي لم تغيرها بالإضافة إلى نوعية الأغنيات التي تقدمها لجمهورها وصوتها الشجي الذي يدخل آذان المستمعين من خلال ما تقدمه من أغنيات.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)