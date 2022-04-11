شاهد بالفيديو.. المؤثر “رشدي الجلابي” يثير سخرية مواقع التواصل بفشله على المسرح في فعالية رمضانية





أثار المؤثر “رشدي الجلابي” سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بفشله في مخاطبة فعالية رمضانية من على المسرح.

وظهر “الجلابي” في مقطع فيديو متداول، وهو مرتبك أثناء مخاطبة فعالية رمضانية، يتحدث بعبارات خالية من المضمون من شاكلة (علي الطلاق المحل ظريفة والمحلات كلها واقفة ديك حلب) في مشهد مثير للضحك والسخرية.



وجاءت ردود الفعل عليه (علي الطلاق صبرنا ليك كتير)، فيما طالب البعض الاهتمام به من أجل مواصلة تعليمه، بدلاً عن التهكم عليه، وبدأت نجومية “الجلابي” بمقطع فيديو أثناء عمله البسيط في درداقة لبيع الملح بمسقط رأسه لاقى رواجاً واسعاً، ليصبح تريند على منصات التواصل، عقب حضوره إلى العاصمة، إلا أن نجمه أخذ في الأفول مؤخراً.

الخرطوم: (كوش نيوز)