شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا صلاح سندالة يسخر من الفتاة التي تريد التبول في الشارع بفاصل من الضحك وينظم فيها لحناً ساخراً





سخر نجم السوشيال ميديا الشهير صلاح سندالة من الفتاة التي ظهرت في استضافة كشفت من خلالها عن استعدادها للتبول في الشارع العام إذا تحولت لرجل في فترة قليلة.

الفتاة التي نشرت محررة موقع النيلين المقابلة التي أجريت معها وأثارت ضجة واسعة في وقت سابق, بررت لحديثها بأنها كفتاة تعاني معاناة شديدة.

وكعادته في تداول المواضيع والتصريحات المثيرة بطريقة ساخرة, فقد قام الساخر سندالة بالتعقيب على حديث الفتاة بضحكاته الساخرة.

كما قام الرجل الذي اشتهر بلحيته الكثيفة البيضاء بنظم لحن يجاري حديث الفتاة, حيث ظل يتغني ويردد بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين (عايزة أبول أنا عايزة أبول).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين