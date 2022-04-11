شاهد بالفيديو.. بعد أن داومت على معاكسة ومغازلة الرجال في الشارع ..الفتاة الحسناء صاحبة الترند الأشهر في السودان ترتدي الحجاب وتنشد لرمضان





ظهرت الفتاة السودانية الحسناء التي عرفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي باسم (علوية) في مقطع فيديو قصير وهي ترتدي الحجاب ومعه قميص طويل ومحتشم.

الفتاة التي تصدرت الترند أكثر من مرة بسبب مقاطعها التي تقوم بتصويرها في الشارع العام وهي تعاكس الرجال وتقوم بالوقوف بجانبهم وهي تغني (شكلك دا بادي الريد جديد) فاجأت الجميع خلال شهر رمضان.

حيث قامت الفتاة وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين بارتداء الحجاب بعد داومت على الظهور بشعر مقصوص مثل شعر الشباب, كما ظهرت وهي تردد مع الفنان حمود الخضر قصيدته (مرحب مرحب يا هلال).

وبحسب ما أكدت بعض الصفحات الاسفيرية فقد تأثرت الفتاة بالانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها في الأونة الأخيرة وهو ما جعلها تفكر في العودة لصوابها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين