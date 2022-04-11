إصابة ثائر بشلل تام لتعرضه لتعذيب بمعتقلات استخبارات القضارف





كشفت تنسيقيات لجان مقاومة القضارف عن اصابة الترس “كنان” بشلل تام نتيجة تعرضه للتعذيب داخل معتقلات استخبارات القضارف. ونوهت تنسيقيات القضارف الى ان كنان هو الوحيد الذي تم حبسه منفرداً في مكان غير معلوم، وتخوفت من ان يتعرض للتصفية الجسدية وحملت الاستخبارات مسؤولية سلامة وصحة الترس كنان.

ولوحت تنسيقيات القضارف، في بيان تحصلت “الجريدة” على نسخة منه، بأنها سنتخذ كل الخطوات التصعيدية لضمان حقوق الثائر كنان في الحرية وتقديمه لمحاكمة عادلة، واتهمت تنسيقيات القضارف قيادي بالجيش بأنه يقوم بتصفية حسابات، وبررت ذلك الى انه ودائماً ما يطغى على أفعاله الجانب التنظيمي الكيزاني الواضح البعيد كل البعد عن المهنية وتنفيذ القانون، ودعت كل جماهير الولاية لتسيير مواكب غاضبة لمعرفة مصير العضو كنان والتأكد من سلامته.

ألخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة