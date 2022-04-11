قبيل تظاهرات مرتقبة .. السلطات تغلق جسرين





أعلنت عدد من لجان المقاومة في الخرطوم و ولايات أخرى تسيير تظاهرات اليوم الاثنين.

و حددت تتسيقيات لجان المقاومة بمدينة الخرطوم “شارع الستين” كوجهة للتظاهرات على أن يتم التجمع في الرابعة عصراً في وقت حددت لجان المقاومة بمدينة بحري “المؤسسة” كوجهة للتظاهرات.

بدورها أغلقت السلطات جسري المك نمر و السلاح الطبي أمام حركة المرور منذ صباح اليوم.

و كانت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم قد أكدت أمس أن جميع الجسور النيلية ستكون مفتوحة أمام حركة المرور اليوم الاثنين.

و تأتي تظاهرات اليوم بالتزامن مع الذكرى الثالثة لعزل الجيش للرئيس السابق عمر البشير.

باج نيوز