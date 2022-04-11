التجمع الثوري يؤكد على ضرورة الحوار لمصلحة السودان





أكد التجمع الثوري للبناء والتعمير المستقلين على أهمية قيام حوار شامل بين مختلف مكونات المجتمع وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية.

وقال المهندس أنور الصديق رئيس التجمع إن التجمع يسعى من خلال برامجه الي قيادة حوار شامل بجميع ولايات السودان حتى يتوافق الجميع على آليات مشتركة في أدنى مستوياتها ليكون السودان أولا.

من جانبه طالب نائب رئيس التجمع جميع مكونات المجتمع والثوار الى الاتفاق على برنامج موحد يحقق تطلعات الشعب السوداني في تحقيق السلام، وشدد على نبذ العنف ونشر ثقافه السلام حتى يكون المستقبل أفضل.

وأشارت مزاهر حسن عبد الغفار أمينة شؤون الولايات بالتجمع الى أهمية وحدة المجتمع بمختلف مكوناته خاصه وان البلاد تتمتع بموارد كبيرة يكمن استغلالها بصورة افضل مما يسهم في توفير متطلبات الحياة اليومية للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

الدكتور بشير سعيد أمين الفكر والبرامج بالتجمع طالب بالتمسك بوحدة السودان مشيرا الى قومية التحالف وهو مفتوح للجميع ، مؤكدا إنتشار التجمع الثوري للبناء والتعمير المستقلين بكل ولايات السودان .

سونا