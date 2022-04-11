البرهان يؤمن على ضرورة تبني الدبلوماسية السودانية للمصالح القومية العليا





أمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة تبني الدبلوماسية السودانية لمصالح السودان القومية العليا والمصالح الدولية المشتركة لإحلال السلام والإستقرار .

وأكد سيادته لدى لقائه بمكتبه اليوم مندوب السودان الدائم للأمم المتحدة بنيويورك السفير الحارث إدريس الحارث والسفير عبادي نور الدين عبد الرحمن سفير السودان لدى زامبيا وملاوي ومندوب السودان لدى الكوميسا، أكد على دعم السودان لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى ضرورة إعادة دعم جهود بناء عملية السلام والإستقرار.

وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن امله في ان يتمكن السفراء من أداء مهامهم في محطاتهم بما يحقق الأمن والسلام والإستقرار العالمي وعكس وجه السودان المشرق.

وأوضح السفير الحارث إدريس الحارث مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك أن رئيس مجلس السيادة جدد إلتزام السودان ودعمه للمواثيق والإتفاقيات الدولية بما يضمن وحدة الصف وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف السفير عبادي نور الدين عبد الرحمن سفير السودان المقيم بزامبيا وغير المقيم بملاوي ، مندوب السودان بالكوميسا أن رئيس مجلس السيادة شدد على ضرورة رعاية مصالح وتطلعات السودان ورعاية المصالح المشتركة في إطار تطوير وترقية العلاقات السودانية الإفريقية.

وكالة سونا