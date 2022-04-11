د.جبريل يلتقي مبعوث الرئيس الاريتري





إلتقى د.جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتبه صباح اليوم بمبعوث فخامة رئيس دولة ارتريا الشقيقة معالي السيد عثمان صالح وزير الشئون الخارجية يرافقه مستشار الرئيس السيد يماني قبراب وسفير دولة ارتريا لدى السودان عيسى احمد عيسى. وتناول اللقاء سبل تطوير وتعزيز العلاقات الازلية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين والدور الذي يمكن أن تلعبه ارتريا في تقريب وجهات النظر بين الاطراف السودانية.

واطلع د.جبريل إبراهيم مبعوث الرئيس الارتيري بالتحديات التي واجهت وزارته في إعداد موازانة العام ٢٠٢٢م والتي اعتمدت على الموارد الذاتية للبلاد واكد ان وزارته قادرة على تغطية نفقات تسيير عمل الدولة إلا أن هناك صعوبات في تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة وصعوبات اخرى متعلقة بمتطلبات اتفاقية السلام وعودة اللاجئين والنازحين الي قراهم وتوفيق اوضاعهم وأشار إلى أن بند الترتيبات الامنية يسير بصورة طيبة. من جانبه اكد مبعوث الرئيس الارتيري وقوف بلده الي جانب السودان واشاد بالإمكانات الكبيرة والبنية التحتية الممتازة في مجال الزراعة التي يتمتع بها السودان.

وفي ختام اللقاء أشاد د. جبريل إبراهيم بتميز العلاقات بين الدولتين.

وكالة سونا