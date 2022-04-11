توجيهات مصرية بشأن غرامات تجديد الإقامة للسودانيين





أعلنت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة، عن إصدار القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، توجيهات بإعفاء مواطني السودان في مصر من غرامات تجديد الإقامة مع منحهم مهلة ستة أشهر اعتباراً من يوم 3 أبريل الحالي لتوفيق أوضاعهم، ومن ثم ستقوم السلطات المصرية المعنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تتمثل في إعفاء رعايا جمهورية السودان من غرامات التخلّف عن الإقامة ومنح رعايا جمهورية السودان مهلة (6) أشهر لتسوية أوضاعهم ومنحهم إقامة (6) أشهر للسياحة في إطار توفيق أوضاعهم على أن تجدّد لمدد مماثلة.

وناشدت السفارة كافة المواطنين بالإلتزام والعمل على توفيق أوضاعهم كما نصت عليها التوجيهات السامية الكريمة، وأعربت سفارة السودان عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية المصرية لما توليه من رعاية خاصة للمواطنين السودانيين بجمهورية مصر العربية.

صحيفة الصيحة