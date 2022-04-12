شاهد.. مقطع فيديو لمُصلين سودانيين اختلفوا على اتجاه القبلة يثير دهشة رواد مواقع التواصل





أثار مقطع فيديو لمُصلين سودانيين، اختلفوا على اتجاه القبلة، وأدت كل مجموعة الصلاة في اتجاه مختلف، دهشة رواد مواقع التواصل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الصدمة، لثلاث مجموعات من المصلين يؤدون صلاة المغرب في حديقة عامة عقب الإفطار، كل في اتجاه مغاير عن الآخر، عقب خلافهم.



وعلقت صفحة (قناة العربية-السودان) التي نشرت المقطع، الذي لم يُذكر مكانه، قائلة (اجتمعوا على الإفطار واختلفوا في اتجاه القبلة).

الخرطوم: (كوش نيوز)