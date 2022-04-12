شاهد بالفيديو.. الممثل علي مهدي يقتحم مسيد شيخ الأمين ويدخل معه في فاصل من الرقص على إيقاع النوبة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو نال حظه من التداول والشهرة على مصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن المقطع المتداول بغزارة أبطاله الشيخ المثير للجدل الأمين عمر الأمين والممثل الشهير الدكتور علي مهدي.

ووفقاً لما أوردت بعض الصفحات فقد سجل الممثل المخضرم لزيارة للشيخ بمسيده العامر بمنطقة أبو روف بأم درمان وسط حضور كبير لأنصار الشيخ.

وأظهر المقطع الشيخ وهو ممسكاً بيد الممثل المخضرم ليرافقه لداخل ساحة المديح, ليقدمان بعدها فاصل من الرقص الصوفي على إيقاع آلة النوبة وبأصوات المادحين المنتمين للشيخ الأمين عمر الأمين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين