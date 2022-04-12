شاهد بالفيديو والصورة.. الإعلامية نازك يوسف تظهر بالثوب السوداني في ليلة زفافها المبسط والمختصر وتشعل الخلافات على مواقع التواصل لهذا السبب!!





نشرت إحدى الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لعروس سودانية ترتدي الثوب في ليلة فرحها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت العروس التي أكدت الصفحة أنها الإعلامية المعروفة نازك يوسف في فرح مختصر ومبسط تمت مراسمه بالمنزل.

وبعد لحظات من نشر الفيديو اشتعلت الخلافات داخل الصفحة ما بين نافي للخبر وما بين مصدق له, حيث نف الكثير من المتابعين صحة ما أوردته الصفحة حول زواج الإعلامية الشابة.

وذكروا في تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين أن العروس قد تكون شبيهة للإعلامية نازك يوسف, ودعموا تأكيداتهم بأن زواج نازك يوسف إذا كان صحيحاً لتداولته كل مواقع التواصل, كما طالبوا المسؤولين من إدارة الصحة بالتأكد من المعلومة قبل نشرها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين