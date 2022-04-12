ورقة بخط يده من دفتر ملاحظاته تكشف كيف حصل” بن لادن ” على فكرة الهجوم بالطائرات على مركز التجارة العالمي في نيويورك





بدأت الخبيرة الأمنية نيللي لحود بتحليل ملفات رفعت عنها السرية وأعادت تفاصيل حياة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن وأفعاله ومخططاته إلى الواجهة بعد مرور 10 أعوام على مقتله.

وبحسب ما نقلت “العربية. نت” عن صحيفة “التيليغراف” قالت الخبيرة أن بن لادن كان يخطط قبيل مقتله لشن هجوم منسّق على ناقلات عملاقة تحمل النفط إلى الولايات المتحدة عندما قتل عام 2011 وذلك بهدف إضعاف الاقتصاد الأمريكي ومن ثم تغيير النظام السياسي.

ملاحظة غريبة بخط بن لادن

وكشفت عن، ملاحظة كتبها بن لادن على ورقة ممزقة من دفتر حلزوني، بعنوان “ولادة فكرة 11 سبتمبر”، حيث من الواضح أن بن لادن كان يقرأ تقريرا إخباريا عن الطيار الذي حطّم عمداً رحلة مصر للطيران رقم 990 من نيويورك إلى القاهرة قبالة ساحل نيو إنجلاند، مما أسفر عن مقتل 217 شخصا، في 31 أكتوبر 1999. ثم توصل إلى خطة لتوجيه الطائرات نحو رموز القوة الأميركية، بينها المركز المالي في نيويورك، ومبنى البنتاغون، ومبنى الكابيتول في واشنطن .

الساعات الأولى من عملية الاغتيال

كشفت الأوراق أن فريقاً من القوات البحرية الأميركية اكتشف في الساعات الأولى من صباح يوم الثاني من مايو 2011 مكان أسامة بن لادن ثم وجدوا طنًا كاملاً من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية في الطابق الثاني، وخلال الـ 18 دقيقة استعادوا أكثر من 470.000 ملف.

أوراق تكشف لأول مرة

لم يتضح من التقرير إلى أين ذهب بن لادن بعد فراره من كهوف تورا بورا في أفغانستان أواخر عام 2001، بل يشتبه بأنه توجّه إلى شمال وزيرستان أو في المناطق القبلية الخارجة عن القانون في باكستان، وبعد ذلك في أبوت آباد إلى أن قتل هُناك عام 2011.

يشار إلى أن القوات الخاصة الأميركية عندما هاجمت مجمع أبوت آباد الذي بني في عام 2005، اكتشفوا اثنتين من زوجات بن لادن والعديد من الأطفال والأحفاد وكانوا يحتفظون بماعز ودجاج وبقرة.

منزل بن لادن

وكتب بن لادن: “نخبز خبزنا بأنفسنا، ونشتري الحبوب بكميات كبيرة. يتكون التسوق المنتظم لدينا من الفاكهة والخضراوات”.

كما تم الاحتفاظ بالأدوية الأساسية في المنزل، ولم تتم استشارة الأطباء إلا في حالات الطوارئ.

ولعبت اثنتان من بنات بن لادن، وهنّ سمية ومريم، دورا رئيسيا في مساعدة والدهما بتصريحاته العامة.

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صحيفة المرصد