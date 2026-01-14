بقلوبٍ يعتصرها الألم، وبمزيدٍ من الحزن والأسى، ينعى السيد مدير عام قوات الجمارك ومساعدوه، وكافة السادة الضباط وضباط الصف والجنود، وقدامى الجمركيين من المعاشيين، فقيد البلاد وقوات الجمارك

الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور – مدير عام قوات الجمارك السابق،

الذي انتقل إلى جوار ربه إثر علةٍ مرضية لم تمهله طويلاً.

لقد فقدت قوات الجمارك برحيله قامة وطنية وإدارية سامقة، أسهمت بصدق وإخلاص في تطوير وتحديث العمل الجمركي، وشهدت فترته تطوراً وازدهاراً ملحوظين، وكان من أوائل المبادرين بنقل رئاسة قوات الجمارك إلى مدينة بورتسودان بعد اندلاع الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع، حرصاً على استمرارية العمل الجمركي وصون مقدرات وأملاك الدولة في أحلك الظروف.

عُرف الفقيد – رحمه الله – بالنزاهة، وحسن الإدارة، والحكمة في اتخاذ القرار، والتفاني في أداء الواجب، والصبر والثبات في مواجهة الشدائد، كما كان من أوائل من أرْسَوا قواعد عمل وزارة الداخلية والمحافظة على مؤسساتها عقب اندلاع الحرب بالخرطوم.

وإذ تنعى قوات الجمارك هذا الفقد الجلل، فإنها تتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة، وذويه، ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رصد – “النيلين”