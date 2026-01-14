شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تستأجر رجال لقتل زوجها بعد أن تزوج عليها دون علمها وصدمة غير متوقعة في نهاية الواقعة!!

استقبلت الناشط, والتيكتوكر, السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, الملقبة بــ”ماما كوكي”, مداخلة من إحدى الفتيات عبر منصتها على تطبيق “تيك توك”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حكت الفتاة قصة مؤثرة حدثت بمنطقتها وكانت شاهدة عيان, على الوقائع التي دارت فيها.

وقالت الفتاة أن القصة لرجل متزوج من سيدة أكثر من 18 عام, لكنها لم تنجب بسبب مشاكل صحية, ليواجهها زوجها ويصارحها برغبته في الزواج من أخرى.

وتابعت صاحبة القصة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن الزوجة رفضت بشدة قرار زوجها بالزواج من أخرى, حتى تفاجأت بعد ذلك بشقيق زوجها يخبر بزواجه وأن زوجته الجديدة حامل.

وأكدت الفتاة, أن الغيرة اشتعلت في الزوجة وجعلتها تتخذ قرار غريب, حيث قامت بإستئجار رجال وأتفقت معهم على قتل زوجها والتخلص منه بعد أن دفعت لهم نصف المبلغ المتفق عليه.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن السيدة أصيبت بصدمة كبيرة بعد أن أخبر أحد الرجال زوجها بالأمر, ليواجهها وبعد انكار شديد منها قام بتطليقها.

محمد عثمان _ النيلين