شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية: (شاهدت زوجي عبر الكاميرا يقيم علاقة غير شرعية مع زوجة أخي ويفعلان الفاحشة بعد خروجه من المنزل وأريد طلب الطلاق منه ولكن بعد أن استنزفه)

كشفت سيدة سودانية, خلال مداخلة قامت بها في بث مباشر للناشطة والتيكتوكر الشهيرة كوثر عبد الله, عن تعرضها لصدمة كبيرة.

وبحسب ما نقل محرر موقع النلين, فقد أكدت السيدة, التي تقيم في أوروبا, عن اكتشافها خيانة زوجها لها خلال فترة تواجدهم في السودان, قبل الحرب.

وذكرت أن زوجها قام بخيانتها مع زوجة شقيقها, الذي يسكن معهم في نفس العمارة وذلك بعد ذهاب أخيها للعمل في إحدى المناطق خارج العاصمة الخرطوم.

وأكدت السيدة, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها اكتشفت عبر كاميرات المراقبة خيانة زوجها مع زوجة أخيها ويقيمان علاقة غير شرعية وكاملة.

وكشفت في حديثها عن خططتها في الإنفصال عن زوجها بعد الواقعة, حيث أكدت أنها ترغب في استنزافه مادياً وبعد ذلك تطلب الطلاق منه.

محمد عثمان _ النيلين