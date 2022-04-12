جبريل إبراهيم: قادرون على تغطية نفقات تسيير عمل الدولة





بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مع وزير الشؤون الخارجية الأريتري؛ عثمان صالح سبل تعزيز العلاقات بين السودان وأريتريا.

جاء ذلك خلال لقاء بحضور مستشار الرئيس الأريتري يماني قبراب والسفير الأريتري في الخرطوم عيسى أحمد.

وبحسب إعلام وزارة المالية فقد اطلع جبريل صالح بالتحديات التي واجهت وزارته في إعداد موازانة العام الجاري والتي اعتمدت على الموارد الذاتية للبلاد مؤكداً قدرة الوزارة على تغطية نفقات تسيير عمل الدولة إلا أنه أقرَّ في الوقت ذاته بمواجهة صعوبات في تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة ومتطلبات اتفاقية السلام وعودة اللاجئين والنازحين.

من جانبه أكد صالح وقوف أريتريا إلى جانب السودان مشيداً بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السودان.

صحيفة اليوم التالي