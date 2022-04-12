وزارة الخارجية تُرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن





أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره فخامة الرئيس عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية .

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها الصحفي اليوم دعمها ومساندتها لمساعي المجلس لحلّ الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتمثلة بالمبادرة الخليجية ، مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل ، وقرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦).

وجددت الوزارة موقف السودان الثابت ودعمه لجهود الحل السلمي بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه ، ويُلبي تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والسلام والإستقرار.

كما تُثمن الوزارة عالياً الدعم المالي العاجل الذي أعلنته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق.

سونا