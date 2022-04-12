سمية الخشاب تعلق على منع سيدة من الأكل في محل كشري قبل آذان المغرب: «أكبر مظاهر التخلف»





علقت الفنانة سمية الخشاب على واقعة منع إحدى محلات الكشري الشهيرة لسيدة مسيحية من الأكل قبل آذان المغرب، موضحة أن هذا هو اكبر مظاهر التخلف.

ونشرت سمية الخشاب تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الثلاثاء، قالت فيها: «متفرضوش معتقداتكم أو طقوسكم أو أي سلوك على غيركم عشان ده أكبر مظاهر التخلف».

متفرضوش معتقداتكم أو طقوسكم أو أي سلوك على غيركم عشان ده اكبر مظاهر التخلف

وكتب سمية الخشاب تغريدة أخرى قالت فيها: «لما مطعم يكون فاتح لو أي حد طلب أكل يبقي من حقه ياكل براحته، مادام بتشتغلوا وبتاخدوا مرتب يبقي تعملوا شغلكوا صح مش عشان عارفين إنه رمضان وإن معظم الناس صايمة يبقي تفرضوا ده على الناس اللي مش صايمة لمجرد إنكم مكسلين تشتغلوا، مش عشان معتقدهم مختلف وبيراعوا يبقي حق مكتسب».

لما مطعم يكون فاتح لو اي حد طلب اكل يبقي من حقه ياكل براحته، مادام بتشتغلوا وبتاخدوا مرتب يبقي تعملوا شغلكوا صح مش عشان عارفين انه رمضان وانه معظم الناس صايمه يبقي تفرضوا ده علي الناس اللي مش صايمه لمجرد انكم مكسلين تشتغلوا، مش عشان معتقدهم مختلف وبيراعوا يبقي حق مكتسب

وكانت سيدة قد أثارت الجدل أول أمس بعد نشر منشورا عبر فيس بوك روت خلالة واقعة منعها وبنتها من الأكل داخل إحدى محلات الكشري الشهيرة، بسبب إن نظام المحل ألا يتناول احد الطعام قبل آذان المغرب

البيان