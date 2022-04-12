الترويكا تبدي استعدادها لدعم مبادرة الجبهة الثورية





التقت الجبهة الثورية السودانية برئاسة د. الهادي إدريس، اليوم بممثلي دول الترويكا في السودان وشرحت لهم مبادرة الجبهة الثورية الهادفة لوضع حل للازمة السياسية الراهنة بالبلاد. وقال عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية مصطفى تنبور ان المبادرة طرحت قبل عدة ايام مبينا أن لقاء الجبهة الثورية مع الترويكا يأتي في إطار شرح تفاصيل المبادرة. وابان تنبور ان الترويكا أبدت استعدادها التام لدعم المبادرة حتى أحداث تحول حقيقي في الراهن السياسي وايجاد حل جذري لمشاكل الدولة السودانية. وأكد تنبور ان المبادرة تسير بخطوات جيدة وأنهم على يقين ان المبادرة ستفضي الى حل جذري للازمة والاحتقان. تجدر الاشارة الى ان الاجتماع تم بمشاركة اعضاء المجلس الرئاسي للجبهة الثورية السودانية .

وكالة سونا