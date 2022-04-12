حميدتي يؤكد لـ(الآلية الثلاثية) ضرورة توافق السودانيين عبر حوار شامل





استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بمكتبه اليوم، الإلية الثلاثية التي تضم كلاً رئيس بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الأفريقي البروفيسور محمد حسن ولد لبات، ومبعوث (الإيقاد) إسماعيل اويس.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع بالبلاد والجهود التي تبذلها الأطراف الثلاثة بشأن تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية.

وتلقى حميدتي شرحاً مفصلاً حول جهود الالية خلال المرحلة الماضية والنتائج التي توصلت اليها.

وأكد حميدتي على ضرورة توافق السودانيين من خلال حوار شامل يضم الجميع، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة لاستكمال الفترة الانتقالية وصولاً إلى قيام الانتخابات.

صحيفة الصيحة