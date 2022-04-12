وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية





ترأس الفريق أول شرطة (حقوقي) عنان حامد محمد عمر، وزير الداخلية المكلف، اليوم بقاعة وزارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية بحضور الأستاذة بثينة إبراهيم دينار وزير ديوان الحكم الاتحادي ود .جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام المكلف والأستاذ محمود سر الختم محمد وزير التربية والتعليم المكلف واللواء ركن مصطفى حسن محمد الأمين العام لوزارة الدفاع واللواء شرطة (حقوقي) صلاح حسن الطيب مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية واللواء عصام عوض الكريم ممثل مدير جهاز المخابرات العامة إضافة لممثلي جهاز تنظيم الاتصالات والبريد وممثل الإدارة العامة للمرحلة الثانوية وممثل الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير إدارة التعاون الثقافي بوزارة الخارجية ومدير إدارة المصروفات بوزارة المالية.

وأوضح وزير التربية والتعليم المكلف في تصريح لـ(المكتب الصحفى للشرطة) أن الاجتماع ناقش التقرير السابق للعام ٢٠٢١، وأجاز الاجتماع بالإجماع التقرير بعد نقاش مستفيض.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير عن آخر الاستعدادات لانطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية للعام٢٠٢٢ حيث اطمأن الاجتماع على كافة الترتيبات الفنية الخاصة بتسجيل الطلاب إضافة إلى مواعيد إرسال أرقام الجلوس للولايات وولاية الخرطوم.

ووقف الاجتماع أيضاً على بعض المعوقات التي قد تعترض سير الامتحانات ووضع الحلول لها، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام ستنطلق بجميع المراكز بداخل وخارج البلاد صباح السبت الموافق ٦/١١ إلى ٦/٢٢ /٢٠٢٢م ، مناشداً أولياء الأمور والطلاب إلى ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات التي اكتملت كافة اجراءاتها الفنية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم وعقب الاجتماع قامت بتكريم الأجهزة الأمنية ممثلة في وزير الداخلية المكلف والأمين العام لوزارة الدفاع وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني لدورهم الكبير والمتعاظم فى تأمين امتحانات العام السابق.

وكالة سونا