شاهد مقطع فيديو مُثير لشيخ الأمين والممثل “علي مهدي” يحصد آلاف التعليقات





حصد مقطع فيديو مُثير لشيخ الأمين والممثل “علي مهدي”، وهما في حالة من “الغرق” بساحة الذكر آلاف التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي



وظهر المثل الكوميدي “علي مهدي” لأول مرة مع الشيخ الصوفي المثير للجدل “شيخ الأمين” في ليلة ذكر خلال شهر رمضان، بمسيد الأخير بمدينة امدرمان.

وأثار المقطع موجة من الجدل في أوساط رواد منصات التواصل الاجتماعي، حول النهج الذي يذكر به الله، وما بين هذا الضجيج، فيما عده آخرين بأنه تراث صوفي أصيل لايقدح فيه.

الخرطوم: (كوش نيوز)