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بالصور.. تعرف على التفاصيل الكاملة لزواج الممثل السوداني الشهير فضيل من حسناء فائقة الجمال

2022/04/13
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فضيل2

نشرت صفحات وقروبات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان صوراً لنجم الكوميديا السوداني عبد الله عبد السلام الشهير باسم فضيل, يظهر من خلالها وهو عريس رفقة عروسته.

فضيل

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قالت الصفحات أن فضيل قام بإكمال مراسم زواجه من الحسناء فائقة الجمال كما أطلقوا عليها وهي تقف بجانبه في صور الزواج.

فضيل2

زلكن محررة موقع النيلين تشير إلى أن بعض متابعي الصفحات كانوا أكثر تركيز ومتابعة حيث نفوا الأمر وذكروا أن الصور تم التقاطها من حلقة اليوم من الدراما التي يقدمها النجم فضيل (ثلاثة في حبل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/04/13
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