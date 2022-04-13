شاهد بالفيديو.. مذيعة سودانية شهيرة : (بكل فخر أمي كانت بتبيع الطعمية عشان ما تحوجنا لزول)





كشفت المذيعة السودانية الشهيرة حنان عثمان عن فخرها الكبيرة بوالدتها التي كان لها الدور الكبير في ما وصلت اليه الآن بفضل تضحياتها الكبيرة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تحدثت مذيعة التلفزيون القومي السوداني اللامعة لبرنامج (حنان) الذي يذاع على قناة سودانية 24 عن دور والدتها وقالت في تصريح مؤثر: (بكل فخر أمي كانت بتبيع الطعمية عشان ما تحوجنا لزول).



وتابعت وفقاً لما نقلت عنخا محررة موقع النيلين: ما فعلته والدته بقطعها للطعمية وبيعها في الدكاكين المجاورة جاء بسبب مرض والدي رحمه الله وجلوسه في البيت حيث أحسنت رعايته والاهتمام به حتى توفاه الله.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين