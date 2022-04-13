تسييرية البصات: نظام المداورة يحد من السمسرة





أكد رئيس اللجنة التسييرية للبصات السفرية السابق، سمير عرش الدين، في حديثه لـ(السوداني) أن نظام المداورة في حركة البصات يوفر للدولة استهلاك الدولار، وقال إن أكثر قطاع يستهلك الدولار هو قطاع البصات أكثر من الدواء، وأوضح أن نظام المداورة يحصر للحكومة التحصيل في مكان معين ،وأشار إلى أن الحكومة تتحصل على (23%) من رسوم التذكرة كدمغة وقيمة مضافة، وقال إن تطبيق نظام المداورة يتم عبر لجنة، ولم يتم حتى الآن التوزيع بصورة عادلة، وتابع أن نظام المداورة يقلل من تمدد نشاط السماسرة.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني