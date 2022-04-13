حسن مكي: الحكومة القادمة ستكون صورية





شدد المفكر الإسلامي والمحلل السياسي البروفييسور حسن مكي على أن هناك صعوبة كبيرة في قيام حكومة مدنية خلال الفترة القادمة.

وقال مكي في حوار مع (اليوم التالي) يُنشر بالداخل: “حتى إذا قامت حكومة ستكون صورية وليست حقيقية” وأضاف: “في النهاية تقودنا لانتخابات صورية ويصبح واحد من العساكر رئيس جمهورية على نفس نمط نميري والبشير”.

ونوه مكي في إلى أن دول الغرب تريد التعامل مع حكومة قوية وحاكم قوي، لأن هناك تحديات، وقال: “أعتقد أن ناس قحت يجب أن يكونوا عقلاء وفيهم أشخاص كانوا عقلاء، لكن تجربتهم أفسدتها تصفية الحسابات وتعليق العدالة والحديث عن العدالة الثورية”، وأضاف: “أعتفد السنوات الثلاث الماضية كانت خصماً على السودان، كونه أن الجامعات لا تخرج طلاباً”.

الخرطوم: فاطمة مبارك

صحيفة اليوم التالي