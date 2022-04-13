عضو السيادى يطلع علي قضايا السودانيين بدول المهجر





التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي لدكتور عبد الباقي عبد القادر الزببر بالقصر الجمهوري اليوم، الأستاذ مكين حامد تيراب، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج.

وبحث اللقاء عدداً من المشاكل والقضايا التي تواجه السودانيين بدول المجهر ، وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجتها.

وقال الأستاذ مكين، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق إلى هموم السودانيين العاملين بدول المهجر والمتمثلة في الإسكان ، التعليم، والصحة والأستثمار ، والضمان الإجتماعى والخدمات الخاصة بالقنصليات على مستوى دول المهجر.

واضاف أن عضو مجلس السيادة أكد إهتماهه بقضايا السودانيين بدول المجهر، والعمل على معالجتها وطرحها خلال إجتماعات مجلس السيادة والإجتماع المشترك لمجلس الوزراء.

وقال انه أطلع عضو مجلس السيادة، على الرؤية الإستراتيجية الخاصة لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، لمعالجة قضايا وهموم المغتربين لإعادة الثقة بين المهاجر والحكومة. وأوضح أن اللقاء شدد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لجهاز السودانيين العاملين بالخارج بالسرعة المطلوبة ، معبراً عن تقديره للجهود الكبيرة التى ظلت تبذلها الحكومة لإيجاد المعالجات اللازمة لقضايا ومشاكل السودانيين في دول المجهر.

وأشار مكين إلى أنه تم إنجاز مشروع مفوضية المهاجرين السودانيين ، لافتاً إلى أن الخطط والبرامج الموضوعة تسير في الإتجاه الإيجابي رغم التحديات السياسية والإقتصادية التى تمر بها البلاد ، وقال ” يجب علينا العمل جميعا من أجل وطن يسع الجميع ”

وكالة سونا