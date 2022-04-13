الطوارئ الاقتصادية” برئاسة حميدتي تجيز تكوين (11) لجنة





عقدت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إجتماعها الدوري بالقصر الجمهوري اليوم، بحضور عضو مجلس السيادة مالك عقار إير.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام المكلف، الناطق باسم اللجنة د. جراهام عبد القادر في تصريح صحفي، أن الاجتماع أجاز تكوين إحدى عشرة لجنة فنية متخصصة، شملت لجنة قضايا الانتاج، لجنة قضايا الطاقة والمعادن، لجنة قضايا الصادر والوارد، لجنة الاصلاح الضريبي الجمركي، لجنة قضايا الهيئات والشركات العامة الحكومية، لجنة خفض معدلات التضخم وإستقرار سعر الصرف، لجنة معالجة الخدمات الأساسية من صحة، مياه وتعليم، لجنة تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولجنة قضايا الإعلام.

وقال جراهام إن الاجتماع اطمأن على موقف تنفيذ قرارات اللجنه الاقتصادية الصادرة في السادس من مارس 2022م، خاصة المتعلقة بتأمين انسياب المواد البترولية وسعر الصرف وقضايا التيار الكهربائي، وأشار إلى أن اللجنة وجهت باستعجال تنفيذ القرارات التي لم يتم تنفيذها.

وأضاف جراهام، ان الاجتماع استمع الى تقرير حول موقف تنفيذ مصفوفة قرارات اللجنة الإقتصادية المتعلقة بموانئ ولاية البحر الاحمر، واطمأن على النتائج الايجابية المترتبة عليها ومعالجة كافة المطلوبات التي لم يتم تنفيذها.

صحيفة الصيحة