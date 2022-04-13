طرد رئيس هيئة الاتهام عن الحق الخاص في مُحاكمة البشير





طردت المحكمة اليوم، رئيس هيئة الاتهام عن الحق الخاص في محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين، في قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.

وعللت المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، طردها لممثل الاتهام عن الحق الخاص المحامي عبد الرحمن عابدين، ومنعه من الظهور أمامها وذلك لانسحابه من جلسة المحاكمة السابقة تضامناً مع الاتهام عن الحق الخاص، وقوله كذلك أمامها في جلسة اليوم، إنه سيعاود الانسحاب مرة أخرى حال واصلت المحكمة جلستها في غياب النيابة العامة.

صحيفة الصيحة