شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تقيم حفلاً ضخماً بأحد الكافيهات الشهيرة بالخرطوم بسبب وصولها ل 100 ألف متابع على (تيك توك)





أثارت فتاة سودانية ضجة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك على خلفية إقامتها لحفل ضخم حضره العشرات من أصدقائها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشر أحد الحاضرين للحفل مقطع فيديو قصير كشف فيه كواليس الحفل الكبير الذي أقامته الفتاة وتدعى (ميرال) بمناسبة وصولها ل 100 ألف متابع على تطبيق (تيك توك) الشهير.

وظهرت الفتاة في غاية السعادة بعد حضور أصدقائها وصديقاتها لمشاركتها الحفل, وعلى الرغم من سعادتها وفرح أصدقائها إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يعجبهم الأمر,

حيث سخر منها مئات المعلقين الذي تابعوا المقطع, حيث كتب أحدهم ساخراً: (الحاجه البتحير انو الطبقه البرجوازيه. اختفت وانقرضت من كل الدوله الناميه الا في السودان كل يوم عددهم بزيد هم و9 طويله).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين