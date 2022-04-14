لقبول ترك بالمسار.. انقسام في مجلس البجا





كشف الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، سيد علي أبو آمنة عن تعديلات على وثيقة تعمل عليها العديد من الجهات لتحل محل الوثيقة الدستورية خلال اجتماع أمس الأول الثلاثاء.

وأوضح أبو آمنة في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس، أن اجتماعاً ضم مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير مع ممثلين اثنين لأحزاب تحالف النهضة بقيادة التيجاني السيسي بجانب حضور مبارك النور كموفد شخصي للناظر ترك.

وقال أبو آمنة إن مبارك النور غير مفوض باسم المجلس وأكد أنهم رفضوا حضور الاجتماع مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام بشكل كامل.

وأضاف: “دون أدنى اعتراض على مسار الشرق، بل للمذلة وللهوان طلب موفد الناظر أن يعطوهم شراكة في مسار الشرق وتم رفض ذلك بواسطة المطلوب للعدالة الأمين داوود ومن قوى الجبهة الثورية المتحالفة داخل ما سمي بقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني”.

وتابع: “غداً سيكون الاجتماع الأخير لتدشين الميثاق بحضور الناظر وقد تحدثنا مع الناظر حول ذلك وما نزال نؤمن بأن الأمور تحتاج طرحها داخل المجلس بشكل أكثر جدية، ولكننا مجبرين والله على النزول للجماهير والرأي العام، ولا تزال ثقتنا في قائدنا كبيرة ولكننا لو كنا نريد قبول المسار بقبض الثمن لكنا وقعنا عليه لما دعينا إلى جوبا بواسطة الجبهة الثورية وأخذنا مكاسبه الرخيصة”.

وشدد أبو آمنة على أنه ليس للمجلس أي موفد داخل الاجتماع المساري مضيفاً أنهم لن يكونوا جزءاً من أي توافق يصر على تنفيذ مسار الشرق.

ودعا المجلس الأعلى لنظارات البجا للاجتماع العاجل لمدارسة الموقف واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وتابع: “وندعو مؤتمر سنكات للانعقاد الطارئ وتفعيل لجنة تنفيذ قرارات المؤتمر، وندعو شعبنا للإعداد للتصعيد الثوري الذي يصنعه الشعب فعلاً”.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي