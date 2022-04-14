اعتداء وحشي على قيادي بمجلس المريخ





اعتدت مجموعة مسلّحة، على القيادي السابق بمجلس المريخ السوداني هيثم الرشيد، على نحوٍ مفاجئ.

وقال هيثم الرشيد، في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إنّه تفاجأ بتوقف ثلاثة تاتشرات، وبوكس بدون لوحاتٍ أمام منزله في الرابعة عصرًا.

وأضاف” تفاجأت بوجود ما يقارب 20 شخصًا، يحملون طبنجات وكلاشات يبحثون عن شخص آخرٍ”.

وأتمّ” ذكرت لهم أنّني لست الشخص المعنيّ، لكنّهم لم يصدّقوا، فاعتدوا عليّ بالضرب وأصبت بطلقة بلية في الفخذ، وتحطيم أبواب المنزل”.

وأضاف” أنا الآن بخير والحمد لله على كلّ حالٍ”.

باج نيوز