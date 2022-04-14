الخارجية تستعرض اوضاع السودانيين باوكرانيا





استعرضت وزارة الخارجية تقريرا مفصلا عن لاوضاع السودانيين باوكرانيا، وقال مدير ادارة الإعلام والناطق الرسمى للوزارة السفير خالد محمد فرح في التنوير الاعلامي اليوم بمبنى وزارة الخارجية ان اللقاء بالاجهزة الاعلامية يأتي في إطار الجهود المبذوله التى ظلت تضطلع بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في رعاية شؤن السودانيين بالخارج .

وقال السفير خالد فرح ان البعثه في العاصمة الاوكرانية كييف تلقت دعمًا ماليًا من النائب الأول لمجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو لتسيير عملية إجلاء السودانيين وترحيل الرعايا نحو المعابر الحدودية الغربيه من مناطق إقامتهم.

كما أوضح السفير خالد انه تم تشكيل لجنة طوارئ بقرار من وزير الخارجية لاجلاء السودانيين في اوكرانيا برئاسة المدير العام بالشؤن القنصلية بوزارة الخارجية وعضوية عدد مقدر من الجهات ذات الصلة من بينهما ممثلوا وزارتى الداخلية والصحة، والطيران المدنى وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وجهاز تنظيم شؤن السودانيين بالخارج .

واشار السفير خالد الى ان الذين تمت مساعدتهم في الاجلاء حسب البعثة في كييف بلغ الف شخص، وعبر اكثر من مئتان منهم الى رومانيا، فيما توزع البقية بين المعابر الأخرى مع الدول المجاورة مضيفًا ان ماتبقى لايتجاوز عشرة أشخاص فضلوا البقاء مع اسرهم حسب معلومات البعثة في كييف..

وقال ان البعثة في كييف وعلى راسها القائم بالإعمال السكرتير عكاشة الضو والملحق الإداري قاموا بجهد كبير في إكمال عملية الاجلاء والتواصل مع الجهات الرسمية.

وأشار السفير خالد في اللقاء التنويري ان اللجنة المعنية قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الصله برصد اخر تطورات الموقف، كما قامت السفارة في برلين و بوخارست وفيينا بإكمال عملية الاجلاء بالتنسيق مع السلطات المختصه بالدول الثلاثة لاجلاء البقية .

على صعيد اخر شكر السفير خالد فرح القيادة السياسية في مصر المتمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اصداره توجيهات باعفاء مواطني السودان وجنوب السودان المقيمين في جمهورية مصر العربية من غرامات الاقامة مع منحهم مهلة ستة اشهر اعتبارا من يوم 3 ابريل الجاري لتوفيق اوضاعهم .

وكالة سونا